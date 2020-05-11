Denizli'de 1275 litre kaçak üretilmiş dezenfektan ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bir depoda izinsiz medikal malzeme üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 1275 litre sıvı dezenfektan, 3 bin 250 litre kolonya ve 7 bin 464 adet şişelenmiş kolonya ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.K. gözaltına alındı.