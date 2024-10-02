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        Haberler Gündem Güncel Başkan Çavuşoğlu: Artık barajdan su alamıyoruz | Son dakika haberleri

        Denizli'de barajdan içme suyu alımı durduruldu: Başkan Çavuşoğlu' dan kesinti açıklaması

        Denizli'de su seviyesi düşen Akbaş Barajı'ndan içme suyu alımı durduruldu. "Artık Akbaş Barajı'ndan içme ve sulama suyu alamıyoruz. Bu ne demek? Denizli'de yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyen bir su sorunuyla karşı karşıyayız demek" diyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tasarruf yapılmaması halinde su kesintilerine başlayabileceklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 18:38 Güncelleme: 02.10.2024 - 18:38
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        Başkan Çavuşoğlu: Artık barajdan su alamıyoruz
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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Güney ilçesindeki Akbaş Barajı'nda incelemede bulundu.

        Başkan Çavuşoğlu, su seviyesinin barajdan su alma seviyesinin altına düştüğünü, bundan dolayı DSİ'nin içme suyu vermeyi durdurduğunu belirtti.

        "ZORUNLU OLMADIKÇA SU KULLANMAYALIM"

        Bunun Akbaş Barajı'nda suyun bittiğini gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Artık Akbaş Barajı'ndan içme ve sulama suyu alamıyoruz. Bu ne demek? Denizli'de yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyen bir su sorunuyla karşı karşıyayız demek. Bu saatten itibaren bu açıklamayı gören bütün dostlarımızı suda tasarruf etmeye çağırıyoruz. Yani zorunlu olmadıkça su kullanmayalım" dedi.

        "KESİNTİLERE BAŞLAMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ"

        Bugün itibarıyla su kesintilerine başlamak zorunda kalabileceklerini bildiren Çavuşoğlu, alternatif su kaynakları temin etme konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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