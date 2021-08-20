Denizin dibinde buldu... Kamerasına sarıldı

Turizm kenti Antalya'nın en ünlü plajlarından Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, hiç beklenmedik bir tecrübe yaşadı.
DHA'nın haberine göre canlı yaşamını ve su altındaki değişimleri incelemek isterken bir sütun başıyla karşılaşan Prof. Dr. Gökoğlu, yanındaki su altı kamerasıyla tarihi kalıntının videosunu ve fotoğraflarını çekti.
Sütun başının Roma dönemine ait olduğunu düşünen Prof. Gökoğlu, dalga ve deniz dibindeki kumun sürtünme yoluyla kalıntıyı aşındığını gördü.
Sütun başının bulunduğu alana çok yakın noktanın Roma döneminde liman olarak kullanıldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Birisi bu taşı ya götürmek istedi ancak başaramadı düşürdü ya da buralar limanken zamanla suyun etkisiyle diplere doğru ilerledi. Dalga ve kum aşındırmış. 70 santimetre çapında oldukça büyük sütün başı. Üzeri oyma kabartmalı. Kuş ve ağaç sembolü var. Görünce şaşırdı. Bu eserin buradan en hızlı şekilde alınıp korunması lazım" diye konuştu.
ANTALYA'DA ROMA İZLERİ
'Attalos Yurdu' anlamına gelen Antalya'nın, II. Attalos tarafından kurulduğu biliniyor. Bergama Krallığı'nın sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre bağımsız kalan kentin, M.Ö. 77'de Komutan Servilius Isauricus tarafından Roma topraklarına katıldığı ifade ediliyor. M.Ö. 2000 yılından bu yana bölgenin, sırasıyla; Hitit, Pamfilya, Likya, Kilikya gibi kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile onun devamı sayılan Antigonos, Ptolemais, Selevkos, Bergama Krallığı'nın idaresine girdiği belirtiliyor. Daha sonra bölgede Roma Devleti'nin, hüküm sürdüğü kaynaklarda geçiyor.
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