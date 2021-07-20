Denize girenlerdeki kızarıklığın nedeni belli oldu!

Karasu sahilinde dün denize giren bazı kişilerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Vücutlarında, kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi, hastaneye gitti.

DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.00 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi.

Ekipler sudan numune aldıktan sonra, ilerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi.

Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan incelemede deniz suyunun temiz çıktığı belirtildi. Kaşınmanın son iki gündür oluşan deniz anasından kaynaklandığı bildirildi.