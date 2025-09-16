Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Denize açıldı, kayboldu, acı haber geldi! | Son dakika haberleri

        Denize açıldı, kayboldu, acı haber geldi!

        Balıkesir'de teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kaptan İsmail Hezer'den acı haber geldi. Helikopter, bot ve dalgıçlarla Akçay sahil hattında yapılan çalışmalarda Hezer'in cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 14:14 Güncelleme: 16.09.2025 - 14:14
        Denize açıldı, kayboldu, acı haber geldi!
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde teknesiyle açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kaptan İsmail Hezer'in (74), denizde cansız bedeni bulundu.

        DHA'nın haberine göre Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan İsmail Hezer'den uzun süre haber alınamadı.

        Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Aramalara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de destek verdi.

        Helikopter, bot ve dalgıçlarla Akçay sahil hattında yapılan çalışmalarda; Hezer'in bugün denizde cansız bedenine ulaşıldı. Teknesi limana çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

