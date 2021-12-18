"Doğa bize çok fazla malzeme sunuyor ama biz maalesef kıymetini bilmiyoruz. Türkiye'de bu sanat yeni yeni duyulmaya başladı. Büyük parçalardan heykel yapanlar var. Ben daha küçük parçaları tercih ediyorum. Özellikle Rusya'da bu işle ilgilenen çok insan var."