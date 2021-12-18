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Denizden topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

İzmir'de driftwood adı verilen sahile vurmuş odun parçalarının işlenmesi sanatıyla uğraşan Seda Dizlek, fırtına sonrası topladığı ağaç parçalarına hayalleriyle şekil veriyor

18.12.2021 - 16:40 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu 49 yaşındaki Seza Dizlek, bulduğu ağaç parçalarına şekil verip, çevresindekilere hediye ederek başladığı uğraşını, eserlerinin beğeni kazanması sonrası evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek sanat faaliyeti haline getirdi.

     

  • AA'nın haberine göre Göztepeli eski futbolcu eşi Gürhan Dizlek ile özellikle lodos fırtınası sonrası sahil yürüyüşleri yapan ve karaya vuran ağaç parçalarını toplayan Dizlek, bu parçaları minyatür evlere, sokak betimlemelerine ve çeşitli figürlerin bulunduğu duvar süslemelerine dönüştürüyor.

     

  • Dizlek'in sosyal medyadan paylaştığı eserleri, yoğun ilgi görüyor. Dizlek, hobi amaçlı başladığı geri dönüşüm sanatında üretim faaliyetinin, sahilde yürüyüş yapmakla başladığını söyledi.

  • Eşiyle yerleşimin bulunmadığı sahilleri tarayarak ağaç parçaları topladıklarını anlatan Dizlek, şöyle konuştu:

    "Ağaç dalları kopuyor, nehirlere ulaşıyor. Nehirlerde kabuklarından sıyrılıyor. Sonra denize ulaşıyor. Denizde tuzlu suyla uzunca biz zaman vakit geçiriyor. Pisliğinden sıyrılıyor, çürüyor. Son şeklini alıyor ve lodosla kıyıya vuruyor. Şekil vermesi çok kolay, dokusu ve kokusu çok güzel olan bir malzeme.

     

  • Eşimle beraber topluyoruz, kurutuyoruz. Atölyede ayrıştırıp temizliyorum, fırçalıyorum, bazılarını zımparalıyorum. Sonra bir araya gelmesi için bazılarını yontmam bazılarını kesmem gerekiyor."

     

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