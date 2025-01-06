Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Denizden haç çıkarma töreni | Son dakika haberleri

        Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi

        Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2025. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç'te denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Törende Patrik Bartholomeos, duanın ardından haçı suya attı. Haçı denizden çıkarmak için platformda duran çok sayıda kişi Haliç'in soğuk sularına atladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:44 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizden haç çıkarma töreni
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılan töreni yönetirken saat 09.00'da başlayan ayinde dualar edildi, mumlar yakıldı.

        AA'da yer alan habere göre Bartholomeos ile ayine katılanlar, daha sonra kortej halinde Haliç sahilindeki Fener İskelesi'ne yürüdü.

        Çok sayıda kişi de haç çıkarma törenini izlemek için iskelede toplandı. Teknelerden de tören takip edildi.

        Patrik Bartholomeos, duanın ardından haçı suya attı. Haçı denizden çıkarmak için platformda duran çok sayıda kişi Haliç'in soğuk sularına atladı.

        Basilis Konstantinidis tarafından çıkarılan haç kilise yetkililerine teslim edildi. Patrik Bartholomeos, katılımcılara hediyeler vererek onları tebrik etti. Ayin ve tören sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Habertürk Anasayfa