Denizden haç çıkarma töreni

Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılan töreni yönetirken saat 09.00'da başlayan ayinde dualar edildi, mumlar yakıldı.

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AA'da yer alan habere göre Bartholomeos ile ayine katılanlar, daha sonra kortej halinde Haliç sahilindeki Fener İskelesi'ne yürüdü.

Çok sayıda kişi de haç çıkarma törenini izlemek için iskelede toplandı. Teknelerden de tören takip edildi.

Patrik Bartholomeos, duanın ardından haçı suya attı. Haçı denizden çıkarmak için platformda duran çok sayıda kişi Haliç'in soğuk sularına atladı. Basilis Konstantinidis tarafından çıkarılan haç kilise yetkililerine teslim edildi. Patrik Bartholomeos, katılımcılara hediyeler vererek onları tebrik etti. Ayin ve tören sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı.