Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bir teknenin Karaada mevkisi açıklarında rüzgarın etkisiyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

AA'nın haberine göre, içindeki 2 kişi kurtarılan tekne, Kıyı Emniyetinin "KIYEM-6" botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya ulaştırıldı.