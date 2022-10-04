Son olarak 30 Eylül'e kadar uzatılan banka promosyonları ekim ayının gelişiyle beraber bir kez daha güncellendi. Promosyon veren bankalardan biri olan Denizbank'ın kampanyası araştırılıyor. Peki, Denizbank emekli maaş promosyonu ne kadar? İşte Denizbank emekli promosyon ödemeleri detayları haberimizde...