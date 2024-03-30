Denizanasıyla dans!
Antalya Körfezi'nde yüzeyde ve kıyıya yakın alanlarda görülen yüzlerce denizanası tedirgin ederken, dalgıçlık yapan Oğuzcan Toskal, deniz yüzeyinin üzerinde hareket eden bir denizanasıyla dans ettiği görüntüleri paylaştı
- 1
Antalya Körfezi'nde her yıl kış aylarında başlayıp yaz aylarına kadar süren denizanası geçişleri görenleri tedirgin etti.
- 2
Ağırlıkları 10 kilograma kadar ulaşan yüzlerce denizanası, körfezde deniz yüzeyinde ve kıyıya yakın alanlarda görülüyor.
- 3
Uzmanlar, göç mevsiminden kaynaklı olarak akıntılarla hareket ve yörüngelerinden çıkan bazı denizanalarının Antalya Körfezi içerisine girdiğini belirtirken, temastan kaçınılması gerektiğinin de altını çiziyor.
-
- 4
Uzmanların bu uyarısına rağmen Antalya'da dalgıçlık yapan Oğuzcan Toskal, dalış yaptığı esnada deniz yüzeyinde bulunan bir denizanasıyla dans etti.
- 5
Eldiveni bulunan Toskal, iki elinin arasına aldığı denizanasına dokunurken, avuçlarıyla da yönlendirdi.
- 6
Bir süre denizanasıyla oyunlar oynayan Toskal, daha sonra yüzerek kıyıya döndü ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
-
- 7