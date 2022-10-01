Yıllardır bu şiddete şahit olmasına rağmen çocukları için susan Deniz Uğur, son yaşananların ardından konuşmaya, içini dökmeye ve her şeyi anlatmaya karar verdi.
Uğur, “Çocuğa şiddet kabul edilir bir şey değil. Çocuklarımı korumak için konuşma ve mücadele verme kararı aldım. Ne kariyerim umurumda, ne medya... Benim çocuklarımı korumak dışında hiçbir şey umurumda değil” dedi.
“HER ŞEY PSİKOLOJİK ŞİDDETLE BAŞLADI”
Ömür Sabuncuoğlu, olayların nasıl bu raddeye geldiğini sorması üzerine geçmişe giden Deniz Uğur, “İlk önce psikolojik şiddetle başladı. Çocukların yapmadığı şeyleri yapmaya başladığını iddia ediyordu. Eşyaları kayboluyor, bundan çocukları sorumlu tutuyor. 'Anneniz yaptırdı' diyor, beni CIA ajanı olmakla suçluyordu” ifadelerini kullandı.
"HANGİ PSİKOLOG BENDEN DAHA İYİ BİLİR?"
Çocuklarının babası Reha Muhtar’la bu durumu düzeltmek için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Uğur, “Her türlü soruma karşı karşımda bir duvar vardı. Psikoloğa gidelim dediğimde ‘Hangi psikolog benden daha iyi bilir?’ yanıtını aldım” şeklinde konuştu.
"VELAYETİ KENDİ RIZAMLA BIRAKTIM"
Yıllar önce iki çocuğunun velayetini neden Reha Muhtar’a devrettiğini açıklayan Deniz Uğur, “Velayeti kendi rızamla bıraktım. Annelik haklarım korunacaktı. Otizmli oğlumla daha çok ilgilenebilecektim ve kanser atlatmıştım. Çocuklar küçükken hiçbir problem yoktu. Maddi vericilik konusunda hala bir sıkıntı yok. İyi bir baba görünüyor ama iyi baba olmak böyle bir şey değil” dedi.
ŞİDDET NASIL BAŞLADI?
Çocuklar büyüdükçe şiddetin arttığını iddia eden Uğur, “Düşünsenize; çocuğunuz küfürlerle dolu bir evde büyüyor. Evde çalışanlar şiddet görüyor. Evdeki yaşlı dedenin hırpalandığına şahit oluyor. Herkes bunu biliyor ama 'Biri çıkıp, konuşsun dediğinde' herkes korkuyor” ifadelerini kullandı.
"GÜNDEMDEN DÜŞTÜKÇE PARANOYA ARTIYOR"
Reha Muhtar’ın çocuklarına uyguladığı şiddetin nedeninin gündemden düşmesine bağlayan Deniz Uğur, “Gündemden düştükçe paranoya artıyor. Daha fazla sinirli olmaya başlıyor. Her anı bir olmayan birinden bahsediyoruz. Dalgalı seyir izliyor. Bazen bakıyorsunuz, ne tatlı dilli ama ayın karanlık yüzü başka” şeklinde konuştu.
"ONUNLA KONUŞMAYI DENEDİM AMA BAŞARILI OLAMADIM"
Reha Muhtar’dan şiddet gören kızının gördüğü şiddeti her anıyla kendisine anlattığını söyleyen oyuncu, “Başından beri yaşadığı her şeyi gelip, bana anlatıyor” derken, her şiddet olayı sonrası Reha Muhtar’la konuşmayı denediğini ama bunda başarılı olamadığını dile getirdi.
Uğur, “Asla düşman olmak istemezdim. Sulh içinde bunu çözmeyi ve çocuklarının babalarıyla barışmasını isterdim. Benim huzurlu bir hayatım var, çocuklarım benim yanımdayken mutlu ve huzurlu” açıklamasını yaptı.
ŞİDDETİN BOYUTLARINI ANLATTI
Kızının gördüğü şiddetin tarif etmekte zorlanan Deniz Uğur, “Bacaklarında morluklar, parmak izleri ve ısırık izleri gördüm. 'Sakin ol' diyorum, 'Darp raporu alalım' diyorum, istemiyor. 'Yine baskı altına alacak' diyor, daha kötü şeyler yaşayacağından korkuyor” diye konuştu.
Kızının daha önce babasından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğunu da hatırlatan Uğur, “Daha önce şiddet gördüğü için şikayetçi olduk ama ağladı zırladı, 'Seni kaybetmek istemiyorum' diyerek, kendini affettirdi. Çocuk küçük ve iradesi kırılıyor” ifadelerini kullandı.
"REHA MUHTAR’IN TEDAVİ OLMASI ŞART"
Yaşanan her şeye rağmen Reha Muhtar’la çocuklarının arasının ilerde düzelmesini umut ettiğini söyleyen Deniz Uğur, “Tedavi olması şart. Bu tarz çoklu kişilik bozuklukları yaşayan insanlar ancak tedaviyle düzelebilir” dedi.
Fotoğraflar: İHA, DHA, HT Magazin, AHT
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!