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Yıllardır bu şiddete şahit olmasına rağmen çocukları için susan Deniz Uğur, son yaşananların ardından konuşmaya, içini dökmeye ve her şeyi anlatmaya karar verdi. Uğur, “Çocuğa şiddet kabul edilir bir şey değil. Çocuklarımı korumak için konuşma ve mücadele verme kararı aldım. Ne kariyerim umurumda, ne medya... Benim çocuklarımı korumak dışında hiçbir şey umurumda değil” dedi.

“HER ŞEY PSİKOLOJİK ŞİDDETLE BAŞLADI” Ömür Sabuncuoğlu, olayların nasıl bu raddeye geldiğini sorması üzerine geçmişe giden Deniz Uğur, “İlk önce psikolojik şiddetle başladı. Çocukların yapmadığı şeyleri yapmaya başladığını iddia ediyordu. Eşyaları kayboluyor, bundan çocukları sorumlu tutuyor. 'Anneniz yaptırdı' diyor, beni CIA ajanı olmakla suçluyordu” ifadelerini kullandı.

"HANGİ PSİKOLOG BENDEN DAHA İYİ BİLİR?" Çocuklarının babası Reha Muhtar’la bu durumu düzeltmek için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Uğur, “Her türlü soruma karşı karşımda bir duvar vardı. Psikoloğa gidelim dediğimde ‘Hangi psikolog benden daha iyi bilir?’ yanıtını aldım” şeklinde konuştu.

"VELAYETİ KENDİ RIZAMLA BIRAKTIM" Yıllar önce iki çocuğunun velayetini neden Reha Muhtar’a devrettiğini açıklayan Deniz Uğur, “Velayeti kendi rızamla bıraktım. Annelik haklarım korunacaktı. Otizmli oğlumla daha çok ilgilenebilecektim ve kanser atlatmıştım. Çocuklar küçükken hiçbir problem yoktu. Maddi vericilik konusunda hala bir sıkıntı yok. İyi bir baba görünüyor ama iyi baba olmak böyle bir şey değil” dedi.

ŞİDDET NASIL BAŞLADI? Çocuklar büyüdükçe şiddetin arttığını iddia eden Uğur, “Düşünsenize; çocuğunuz küfürlerle dolu bir evde büyüyor. Evde çalışanlar şiddet görüyor. Evdeki yaşlı dedenin hırpalandığına şahit oluyor. Herkes bunu biliyor ama 'Biri çıkıp, konuşsun dediğinde' herkes korkuyor” ifadelerini kullandı.

"GÜNDEMDEN DÜŞTÜKÇE PARANOYA ARTIYOR" Reha Muhtar’ın çocuklarına uyguladığı şiddetin nedeninin gündemden düşmesine bağlayan Deniz Uğur, “Gündemden düştükçe paranoya artıyor. Daha fazla sinirli olmaya başlıyor. Her anı bir olmayan birinden bahsediyoruz. Dalgalı seyir izliyor. Bazen bakıyorsunuz, ne tatlı dilli ama ayın karanlık yüzü başka” şeklinde konuştu.

"ONUNLA KONUŞMAYI DENEDİM AMA BAŞARILI OLAMADIM" Reha Muhtar’dan şiddet gören kızının gördüğü şiddeti her anıyla kendisine anlattığını söyleyen oyuncu, “Başından beri yaşadığı her şeyi gelip, bana anlatıyor” derken, her şiddet olayı sonrası Reha Muhtar’la konuşmayı denediğini ama bunda başarılı olamadığını dile getirdi. Uğur, “Asla düşman olmak istemezdim. Sulh içinde bunu çözmeyi ve çocuklarının babalarıyla barışmasını isterdim. Benim huzurlu bir hayatım var, çocuklarım benim yanımdayken mutlu ve huzurlu” açıklamasını yaptı.

ŞİDDETİN BOYUTLARINI ANLATTI Kızının gördüğü şiddetin tarif etmekte zorlanan Deniz Uğur, “Bacaklarında morluklar, parmak izleri ve ısırık izleri gördüm. 'Sakin ol' diyorum, 'Darp raporu alalım' diyorum, istemiyor. 'Yine baskı altına alacak' diyor, daha kötü şeyler yaşayacağından korkuyor” diye konuştu. Kızının daha önce babasından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğunu da hatırlatan Uğur, “Daha önce şiddet gördüğü için şikayetçi olduk ama ağladı zırladı, 'Seni kaybetmek istemiyorum' diyerek, kendini affettirdi. Çocuk küçük ve iradesi kırılıyor” ifadelerini kullandı.

"REHA MUHTAR’IN TEDAVİ OLMASI ŞART" Yaşanan her şeye rağmen Reha Muhtar’la çocuklarının arasının ilerde düzelmesini umut ettiğini söyleyen Deniz Uğur, “Tedavi olması şart. Bu tarz çoklu kişilik bozuklukları yaşayan insanlar ancak tedaviyle düzelebilir” dedi. Fotoğraflar: İHA, DHA, HT Magazin, AHT VELAYET DAVASINDA KARAR Deniz Uğur ile reha Muhtar arası...

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