"İlk önce psikolojik şiddetle başladı"

Yıllardır bu şiddete şahit olmasına rağmen çocukları için susan Deniz Uğur, son yaşananların ardından konuşmaya, içini dökmeye ve her şeyi anlatmaya karar verdi.

Reha Muhtar’ın çocuklarına uyguladığı şiddetin nedeninin gündemden düşmesine bağlayan Deniz Uğur, “Gündemden düştükçe paranoya artıyor. Daha fazla sinirli olmaya başlıyor. Her anı bir olmayan birinden bahsediyoruz. Dalgalı seyir izliyor. Bazen bakıyorsunuz, ne tatlı dilli ama ayın karanlık yüzü başka” şeklinde konuştu.

"ONUNLA KONUŞMAYI DENEDİM AMA BAŞARILI OLAMADIM"

Reha Muhtar’dan şiddet gören kızının gördüğü şiddeti her anıyla kendisine anlattığını söyleyen oyuncu, “Başından beri yaşadığı her şeyi gelip, bana anlatıyor” derken, her şiddet olayı sonrası Reha Muhtar’la konuşmayı denediğini ama bunda başarılı olamadığını dile getirdi.

Uğur, “Asla düşman olmak istemezdim. Sulh içinde bunu çözmeyi ve çocuklarının babalarıyla barışmasını isterdim. Benim huzurlu bir hayatım var, çocuklarım benim yanımdayken mutlu ve huzurlu” açıklamasını yaptı.