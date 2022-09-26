Velayet davasında karar

Reha Muhtar'ın çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle anne Deniz Uğur tarafından açılan geçici velayet davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, 13 yaşındaki Mina Deniz Muhtar'ın velayetini 2 ay süreyle anne Deniz Uğur'a verilmesine karar verdi. İkilinin diğer çocukları Poyraz Deniz Muhtar'ın velayeti ise Reha Muhtar'da kaldı.

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