Deniz tutması; vücudun bir denge bozukluğu sonucunda yaşadığı bir ani hareket hastalığına maruz kalmasıdır. Bedenin hareketleri ve dengesi sağlanamaz ve hareketleri engelleyemez. Beyine iç kulak, gözler ve derin dokulardan sinyaller gelmeye başlar. Bilinçsiz bir şeklide gelen bu hareketleri beyin toparlayarak bir düzene sokamaz ve bir karışıklık meydana gelir bunun sonucunda deniz tutması gerçekleşir. Deniz tutması bir denge sorunu içerisinde hareket bozukluğu yaşamaya neden olmaktadır. Bu da bir hareket hastalığıdır.
Hareketlerin dengeyi sağlayamaması ve bunun sonucunda gelen sinyallerin anlaşılmaz olması beyini farklı şekilde harekete geçirir ve farklı belirtilerle ortaya çıkar. Bu belirtiler; baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şeklinde kendini gösterir. Bu belirtilere ek olarak; panikleme, terleme, sıkıntı ve huzursuzluk ta baş gösterir.
İç kulaklar hareket yönünü, dönem şeklini, ileri ger hareketlenmeyi, yukarı aşağı ve yatay hareketlenmeleri sinyal ile beyne bildirmeyi sağlar. Gözler; ne yönde harekette olduğunu ve vücudun hangi konumda olduğunu sinyal ile beyne gönderir. Dokular da; hissetmeyi ve dokunuşu bildirir. Kaslar ve eklemler de; vücut hareketlerinin biçimini bildirir. Merkezi sinir sitemi ise; tüm hepsinin toparlanarak koordine edilmesinde rol oynar.
Bu mükemmel işleyen sistem bir an da dengenin bozulması ile alt üst olur ve denizdeki dalgalanmalar ve hareketlerin farklılaşması birden beynin kontrolünü kaybetmesine yol açar ve deniz tutulması ortaya çıkar.
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