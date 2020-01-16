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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; önceki akşam gerçekleşen Karnaval Medya Grubu'nun yeni yayın dönemi tanıtım partisinde yıldız yağmuru yaşandı. Müzik, televizyon iş ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim gecede birlikte eğlendi. Geceye katılan ünlüler renkli görüntüler oluşturdu.

"BİRAZ RAHATSIZIM"

Şarkıcı Deniz Seki, yalnız katıldığı gecede muhabirlerle sohbet etti. Hasta olduğunu söyleyen şarkıcı, "Aslında biraz rahatsızım, grip oldum. Mevsimlik değişikleri, birde çok yorulduk. Üst üste konserler ama çok iyiyim. Şahane bir gece bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

"2020 UMARIM ÇOK İYİ GEÇECEK"

2019 yılının üzücü geçtiğini söyleyen Deniz Seki, 2020 yılında hayranlarının karşısına yeni bir albüm ile çıkacağını söyledi. Seki, "2019 annem, kardeşim adına sağlıksal olarak beni biraz üzdü. 2020 umarım çok iyi geçecek, yeni bir albüm gelecek. Deniz Seki Best Of 2..." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN ARANIZDA OLAMAYABİLİRDİM"

Geçtiğimiz günlerde bir konserinde sahneden düşen şarkıcı, yaşadığı talihsiz kaza ile ilgili konuştu. Seki, "Bazen insanların da hatalarında hatalar oluyor. O boşluğu doldurmaları gerekiyordu. O boşluk led olmasaydı Allah korusun kafamı çarpıp, şu an aranızda bile olamayabilirdim ama çok şükür, atlattık" şeklinde konuştu.

"BODRUM BANA İYİ GELİYOR"

Şehir hayatından bunalan şarkıcı, Bodrum'a yerleşmesi hakkında, "Şarkı yazıyorum. İnzivaya çekiliyorum. Bana çok iyi geliyor orası" dedi.