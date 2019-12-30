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Dün akşam bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Deniz Seki, konser sırasında talihsiz anlar yaşadı.
SAHNEDEN DÜŞTÜ
Konserin bir bölümünde fondaki aydınlatmalara doğru ilerleyen Seki, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Daha sonra konsere kaldığı yerden devam eden Seki'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"NAZAR DEĞDİ"
Uzun pembe elbisesiyle gecede dikkat çeken ünlü şarkıcının o anları sosyal medyada paylaşıldı. Şarkıcının sevenleri Seki'ye "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunurken, "Ünlü şarkıcıya nazar değdi" yorumlarını yaptı.
"HALA BİRAZ AĞRIM VAR"
Çıkan haberlerin ardından Seki, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. "Hala biraz ağrım var ama nazar çıktı diyelim" ifadelerini kullanan şarkıcı, şunları söyledi:
Öncelikle herkese iyi haftalar ve şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herkese sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama nazar çıktı diyelim.
"BAŞIMA NE GELDİYSE APTALLIKLARIMDAN GELDİ"
Öte yandan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir konserinde şu ifadeleri kullanmıştı:
Herkes kendi hayatından sorumlu. Ben ne yaptıysam, başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan, yaptığım yanlış seçimlerden geldi. Kimseyi suçlamıyorum. Bende mantık yok. Benim IQ'um (duygusal zeka) yüksek. Kalbini kirletmeyen, hiç karartmayan bir kadınım. Kimseyi de suçlamıyorum. Ne yaşadıysam ben müsaade ettim.
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