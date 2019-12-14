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Deniz Seki, müzik kariyerinde hep dirsek temasında olduğu ve müzik severlerin kalbine dokunan ve sahnede söylemekten zevk aldığı 'Sezen Aksu' imzalı şarkılarının yanı sıra sözü müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan özel bir repertuvarla dinleyicileriyle bir araya geldi.

"BAŞIMA NE GELDİYSE APTALLIKLARIMDAN GELDİ"

Her konserinde seyircisi ile sohbet eden Deniz Seki, "Biraz Sezen biraz ben Deniz Seki" konserler serisinin yenisinde şarkıları alkış alırken, "Herkes kendi hayatından sorumlu. Ben ne yaptıysam, başıma ne geldiyse kendi aptallıklarımdan, yaptığım yanlış seçimlerden geldi. Kimseyi suçlamıyorum. Bende mantık yok" diyen sanatçı sözlerine şöyle devam etti:

Benim IQ'um (duygusal zeka) yüksek. Kalbini kirletmeyen, hiç karartmayan bir kadınım. Kimseyi de suçlamıyorum. Ne yaşadıysam ben müsaade ettim.