Deniz Seki'den neşeli klip çekimi

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Uzun bir aranın ardından yeni bir duygusal aşk şarkısı ile müzikseverlerle buluşan Deniz Seki’ye "Aşktan Ölen Yok"un klibi esnasında beyaz bir güvercin eşlik etti.

Her defasında göğe doğru salıverdiği güvercinin yine kendisine doğru hareket ettiğini gören Seki’nin keyifli halleri kameralara yansıdı.