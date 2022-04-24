Deniz sarıya boyandı, binlerce arı öldü! Gerçek bakın ne çıktı

İHA

Mersin'de birçok bölgede sahil sarıya bürünürken, binlerce arının öldüğü görüldü. Endişelendiren görüntünün sebebi ise polen tozları çıktı.

İlkbaharın son haftalarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahile yakın bölgeler başta olmak üzere birçok şehirde ağaçlar çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte polenler de çevreye yayılmaya başladı. 321 kilometrelik sahil bandı olan Mersin'de birçok noktada polen tozları denizle buluştu.

BİNLERCE ARI ÖLÜSÜ SAHİLE VURDU

Başta turizmin gözbebeği Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi ve Ayaş sahili olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları suyla sahile vurdu.

İlk önce vatandaşlar tarafından müsilaj zannedilen polen tozları ile birlikte arılar da denizde öldü. Sahil bandında birçok noktada binlerce arının telef olması ise tatil için gelen vatandaşları üzdü.

Hem tatil hem de aile ziyareti için Kızkalesi'ne geldiklerini, havanın çok güzel olduğunu belirten Büşra Öztürk, "Deniz çok güzel. Tabii şu an aşırı derecede polen var denizde. Ama ona rağmen yine de güzel. Denizde polenle birlikte ölen arıları da gördük, kıyıya vurmuş onlar da, çok üzücü tabii" dedi.

UZMANLAR NE DEDİ?

Uzmanlar, mevsimin bu dönemlerinde Mersin dışında Antalya ve Muğla gibi bazı illerde de benzer durumların yaşanabileceğini belirterek, polenlerin herhangi bir zararının olmayacağını ve kısa sürede denizde kaybolacağını bildirdi.