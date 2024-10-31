Sertaç Boztepe, 2015'te henüz 42 yaşındayken uzun süre mücadele ettiği kansere yenilerek yaşamını yitirdi.

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Sertaç Boztepe ile aynı dönemde mankenlik yapan Hasan Yalnızoğlu da 20 Ekim 2024'te pankreas kanseri nedeniyle vefat etti.

REKLAM Sertaç Boztepe ve Hasan Yalnızoğlu ile yakın dost olan Deniz Pulaş, birlikte yer aldıkları fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

"Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım" Haberi Görüntüle Deniz Pulaş; "Her baktığımda içimi yakan fotoğraf. Nurlar içinde yatın canım dostlarım. Hasan Yalnızoğlu, Sertaç Boztepe. Çok sevdik sizi. Hayat, maalesef sizi kaybetti. Mekânınız cennet olsun..." notunu düştü.