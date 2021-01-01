DHA

İstanbul'da karada yapılan denetimlerin yanı sıra denizde de denetimler devam etti. İstanbul Boğazı'nda bulunan tüm tekneler tek tek kontrol edildi. Denizde bulunması yasak olan özel tekneler denetlenirken, ticari faaliyet yapan ve kısıtlamadan muaf olan balıkçı teknelerinin belgeleri kontrol edildi.

DHA'nın haberine göre; gün boyu süren denetimler, yeni yılın ilk saatlerinde gece boyunca devam etti.