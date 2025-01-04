Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Deniz Oral, Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Ata Demirer’e sitem etti - Magazin haberleri

        Deniz Oral, Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Ata Demirer'e sitem etti

        Ferdi Tayfur'un cenazesine katılan Deniz Oral, ünlü komedyen Ata Demirer'e sitem etti; "Gelmezler abi, gelmezler"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 20:39 Güncelleme: 04.01.2025 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için 2 Ocak Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlendi. Sanatçının naaşı, daha sonra binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        • 2

          Ferdi Tayfur’un vefatının ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınlarken, Ata Demirer’in herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

        • 3

          Bunun üzerine Tayfur’un cenazesine katılan oyuncu Deniz Oral, Demirer’i sert sözlerle eleştirdi.

        • 4

          "SÜRECİ BİZZAT YAŞADIĞIM İÇİN BİLİYORUM"

          Bir muhabirin, "Cenazeye gelmediler"" yorumu üzerine Deniz Oral, "Gelmezler abi, gelmezler! Ben o süreci bizzat yaşadığım için biliyorum. Ferdi Tayfur, Şafak Sezer’i oynatmak istiyordu ama bir baktık Ata Demirer filmi çekmiş" ifadelerini kullandı.

        • 5

          NELER YAŞANMIŞTI?

          Ferdi Tayfur, yıllar önce 'Lambalı Saz' isimli film projesi için başrolü Ata Demirer’e teklif etmiş ve senaryoyu kendisine iletmişti. Ancak üç yıl sonra Ata Demirer, 'Berlin Kaplanı' adlı filmi çekince Tayfur, senaryosundan izinsiz alıntı yapıldığını öne sürerek dava açtı.

        • 6

          Demirer, iddiaları reddederek senaryonun kendisine ulaşmadığını savundu. Mahkeme süreci sonunda Ata Demirer haklı bulundu.

        • 7

          Ancak Ferdi Tayfur, senaryosunun çalındığını düşündüğü için büyük üzüntü yaşadığını ve bu olay sonrası felç geçirdiğini ifade etmişti.

          Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa