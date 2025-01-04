Deniz Oral, Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Ata Demirer'e sitem etti

"SÜRECİ BİZZAT YAŞADIĞIM İÇİN BİLİYORUM"

Bir muhabirin, "Cenazeye gelmediler"" yorumu üzerine Deniz Oral, "Gelmezler abi, gelmezler! Ben o süreci bizzat yaşadığım için biliyorum. Ferdi Tayfur, Şafak Sezer’i oynatmak istiyordu ama bir baktık Ata Demirer filmi çekmiş" ifadelerini kullandı.