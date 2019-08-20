20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, öğretmen ve mühendis sınıfı muvazzaf subay alımı için düğmeye bastı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, öğretmen ve mühendis sınıfı muvazzaf subay alımına başvuracak adaylar detayları merak ediyor. MSB, personel temin sitesi üzerinden söz konusu alımlara dair bir başvuru kılavuzu yayımladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, öğretmen ve mühendis sınıfı muvazzaf subay alımı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ÖĞRETMEN VE MÜHENDİS SINIFI MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan ÖĞRETMEN VE MÜHENDİS SINIFI Muvazzaf Subay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlanmıştır. Ön başvuru sadece ERKEK ADAYLAR tarafından yapılabilecektir. Ön başvuru için son tarih 25 Ağustos 2019 (saat 23.59) 'dur.
2. Başvuru şartlarını taşıyan 2018 veya 2019 yılları KPSS P3 Lisans Puanı(her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacaktır.) en az 60 olan ve başvuru kılavuzunda istenen yabancı dil sınav notu olan adaylardan kontenjanın en fazla 10 katına kadar aday seçim aşamalarına davet edilecektir. 2017 Yılı KPSS Puanı kabul edilmeyecektir.
3. Başvuru kılavuzunda yer alan YDS notuna denk yabancı dil sınav notu olan adayların sınav notu belgelerini başvuru ekranında kurs bilgileri alanından yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
4. Mezuniyet akademik not ortalaması 2,75 (4 'lük sistemde) ve üzerinde olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
5. Şehit/gazi eş ve çocukları ilgili kurumdan alınmış onaylı belgelerini başvuru ekranında Şehit/Gazi yakını bilgilerinden yüklemesi gerekmektedir.
6. Giriş koşullarını taşıyan şehit gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit ve gazi gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit ve gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.
SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NELERDİR?
(1) Evrak Kontrol,
(2) Fiziki Değerlendirme,
(3) Kişilik Değerlendirme Testi,
(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
(5) Mülakat,
(6) Sağlık Muayenesi,
(7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.
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