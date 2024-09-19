'Deniz kızı' olup su altını keşfediyorlar

Eğitime ilk başta serbest dalış tekniklerini göstererek başladıklarını belirten Arslan, "Özellikle de küçük kız çocukları için bu kurs çok eğlenceli oluyor. Bunun sayesinde kendilerini bir masal kahramanı gibi hissediyorlar. Büyükler için de su altında görsel bir şölene dönüşüyor" ifadelerini kullandı.