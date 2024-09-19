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        Haberler Yaşam 'Deniz kızı' olup su altını keşfediyorlar

        'Deniz kızı' olup su altını keşfediyorlar

        Türkiye'nin önemli dalış merkezlerinden İzmir'in Karaburun ilçesinde verilen deniz kızı dalış eğitimi, kadın ve kız çocuklarından talep görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:28
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          İzmir'in Karaburun ilçesindeki bir dalışı eğitimi merkezi, su altı meraklılarının dalışa ilgisini artırmak amacıyla 'mermaid' olarak adlandırılan deniz kızı dalış eğitimi veriyor.

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          Deniz kızı kostümüyle 6 yaş üstü kişilere verilen mono paletli dalış kursu, çevrim içi ve yüz yüze yapılan teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitimle devam ediyor.

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          Kurs programı 3 ve 5 dalış olarak değişebildiği gibi deneme amaçlı tek dalışı da içeriyor. Kursu tamamlayanlara 'mermaid' sertifikası veriliyor.

        • 4

          Deniz kızı olma hayalini gerçekleştirmek için eğitim almaya karar veren kadın ve kız çocukları, parlak renkli kostüm ve rengarenk paletlerle balıkların arasında yüzüp su altının güzelliklerini keşfediyor.

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          "KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BU KURS ÇOK EĞLENCELİ OLUYOR"

          Dalış eğitmeni Arzu Arslan, yüzme bilen herkesin dalış eğitimi alabileceğini söyledi.

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          Eğitime ilk başta serbest dalış tekniklerini göstererek başladıklarını belirten Arslan, "Özellikle de küçük kız çocukları için bu kurs çok eğlenceli oluyor. Bunun sayesinde kendilerini bir masal kahramanı gibi hissediyorlar. Büyükler için de su altında görsel bir şölene dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

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          Mermaidin mono paletle yapılan serbest dalış tekniği olduğunu dile getiren Arslan, deniz kızı kuyruğunun da görsel olarak işi daha eğlenceli hale getirdiğini belirtti.

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          Arslan, deneme dalışının 1 saatlik bir program olduğunu ifade ederek, "Su üzerinde brifing ve dalıştan oluşuyor. Bunun dışında mermaid, ocean mermaid ve model mermaid gibi programlarımız var.

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          Türkiye'de çok yaygın olmasa da yurt dışında reklamcılık ve film sektöründe, büyük akvaryumlarda yapılan şovlarda mermaid sertifikalı serbest dalgıçlar kolaylıkla iş bulabiliyor. Türkiye'de bu tür aktivitelerin artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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          Arslan, 3 yıl önce başlattıkları eğitimde bugüne kadar yaklaşık 350 kadın ve çocuğun eğitim aldığını sözlerine ekledi.

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          "2 HAFTALIK DENİZ KIZIYIM"

          Kursiyerlerden Nida Zengin İzmir'in Foça ilçesinde yaşadığını, deniz kızı olma hayaliyle kursa katıldığını kaydetti.

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          Deniz kızı eğitiminin çok yaygın olmadığını belirten Zengin, "Daha 2 haftalık deniz kızıyım. Birinci seviye deniz kızıyım. Daha sonraki seviyelere de ilerlemek için çalışacağım" dedi.

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          Zengin, tüplü dalış da yaptığını dile getirerek, "Her kızın hayali kendini o deniz kızı kostümünde görmektir. Gerçekten insana farklı hissettiriyor. Suyun altında daha farklı bir atmosferde, bir dünyada hissediyorsun. O yüzden böyle hevesi olan herkese öneririm. Devam etmeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.

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          Kursa katılan 9 yaşındaki Asya Arslan da 2 yaşından itibaren yüzme ve dalış eğitimleri aldığını ve çok eğlendiğini söyledi.

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          Arslan, mermaid eğitiminin kendisini çok eğlendirdiğini belirterek, "Su altında çok farklı bir yaşam var ve o yaşamı görmek beni mutlu ediyor" dedi.

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