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Deniz Çakır sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! - Magazin Haberleri

Deniz Çakır sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Oyuncu Deniz Çakır, dün akşam yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Erkek arkadaşıyla evinden çıkıp Ortaköy'deki bir çiçekçiye giden Çakır, gazetecilerin "Deniz Hanım Beyefendi kim?" sorusu karşısında gülümsedikten sonra "Daha sonra 'hayırlı olsun' dersiniz acelemiz var" ifadelerini kullandı

27.02.2022 - 15:13 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Deniz Çakır, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi. Adını açıklamadığı erkek arkadaşıyla evinden çıkıp açık çiçekçi arayan Çakır, sinirlenerek yoldan çevirdiği bir taksiye bindi.

    Ortaköy'de inen ünlü oyuncu, açık bulduğu dükkandan bir demet çiçek satın aldı. Deniz Çakır, o sırada muhabirlerin, "Deniz Hanım Beyefendi kim?" sorusu karşısında gülümsemekle yetindi.

  • "DAHA SONRA 'HAYIRLI OLSUN' DERSİNİZ"

    Sevgilisinin adını açıklamayan Çakır, "Daha sonra 'hayırlı olsun' dersiniz acelemiz var. Artık 'hayırlı olsun' mu dersiniz ne derseniz deyin." ifadelerini kullandıktan sonra erkek arkadaşıyla birlikte Ortaköy'deki bir otele girdi.

  • "O ROL KIYMETLİMDİ"

    Öte yandan Deniz Çakır, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. 'Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı 'Ferhunde' rolünün 'üzerine yapışması'yla ilgili sözlerine başlayan Çakır, "Dizinin hem uzun yıllar devam etmesi, hem de yazar-oyuncu ilişkisinin çok iyi olması etkiliydi. O rol kıymetlimdi. Ferhun'de kötü kadındı ama bana bilmediğim çok şey öğretti. Kadın olarak yaşamadığım bir sürü duyguyu yaşattı." demişti.

  • Oyunculuğun çok keyifli olduğunu belirten Çakır, "Üzerine para verip yapabileceğim bir iş. Hobim, keyfim, zevkim... Dolayısıyla bunu iyi ve nitelikli yapmaya çalışıyorum. Çok sık iş kabul etmiyorum, gerçekten senaryoya inanmam gerekir. İnanmadığım bir şeyi yapamam." ifadelerini kullanmıştı.

  • Sanat hikayesini anlatan Çakır, "Oyunculuk çok hayranlık duyduğum bir meslekti. Gazeteci ya da avukat olmak isterdim. Konservatuvar sınavına girdim ama kendime çok inanmamıştım. Ardından Hacettepe Üniversitesi'ni kazandım. Zeynep Eronat'ın Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki 'Goya' oyununu izledim, hayran kaldım. O an sahnede olmak istediğimi hissettim." şeklinde sözlerini sürdürmüştü.

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