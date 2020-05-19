"BİR TÜRLÜ YENEMEDİK ŞU ÇİFTİ"

Öte yandan oyuncu Serenay Sarıkaya da geçtiğimiz haftalarda komedyen sevgilisi Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz ile okey oynarken verdiği bir pozunu paylaşarak altına, "İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti" ifadelerini kullanmıştı.