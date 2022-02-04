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Deniz Baysal'dan itiraf: Hüngür hüngür ağladım! 

Oyuncu Deniz Baysal, merak edilenlerini anlattı. Kısa bir süre önce ekip arkadaşıyla ters düştüğünü itiraf eden Baysal, "Kostümle ilgili bir sıkıntı çıktı, ters bir anımdı. Sevdiğim bir ekip arkadaşımla aramda öyle bir an yaşandı. Hüngür hüngür ağladım!" dedi

04.02.2022 - 10:49 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' adlı programa konuk olan oyuncu Deniz Baysal, özel hayatı ve kariyeriyle ilgili konuştu.

  • "KENDİ İÇİMDE ÇOK KAPALIYDIM"

    Anneannesi, annesi ve ablasıyla birlikte aynı evde büyüdüğünü söyleyen oyuncu, "Anaerkil bir evde kadın kadına çok rahat, el bebek gül bebek büyütüldüm ama ben kendi içimde çok kapalıydım. Ailem beni rahat bırakırdı ancak yapım gereği ben çok rahat bir tip değildim daha sonra bu özelliğimi kendi kendime aştım." dedi.

  • İnatçı bir yapıya sahip olduğunu belirten Deniz Baysal, "Ketumumdur derdimi çok anlatmam. 'Hayır' diyemediğim çok zamanlar oldu. Ayıp olmasın diye kusana kadar yediğimi hatırlarım." açıklamasını yaptı.

  • "İLK AJANS GÖRÜŞMEME BURUN SARGIMLA GİTTİM!"

    Ünlü oyuncu, "İlk dizi görüşmene burun sargınla gitmişsin, doğru mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    İlk ajans görüşmeme öyle gittim. Zekeriya Hocalar aradı, "İzmir'de bir ajans açılmış, ekip arkadaşların geliyor, sen de geleceksin." dedi. Burnumda sargı var, her yerim ödem. "Hocam nasıl geleyim?" dedim. "Ben senin için bu kadar uğraştım, nasıl gelmezsin?" dedi ve ben o halde gittim. Ajanstakiler "Sargın çıkınca bir daha gel" dedi.

  • "HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM!"

    Deniz Baysal, "En son ne zaman birinin gönlünü aldın?" sorusu üzerine de bir itirafta bulundu. Kısa bir süre önce ekip arkadaşıyla ters düştüğünü söyleyen Baysal, "Daha yeni... Kostümle ilgili bir sıkıntı çıktı, ters bir anımdı. Sevdiğim bir ekip arkadaşımla aramda öyle bir an yaşandı. Hüngür hüngür ağladım. Sonra sarıldık, hallettik." dedi. 

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