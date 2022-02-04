"İLK AJANS GÖRÜŞMEME BURUN SARGIMLA GİTTİM!"

Ünlü oyuncu, "İlk dizi görüşmene burun sargınla gitmişsin, doğru mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

İlk ajans görüşmeme öyle gittim. Zekeriya Hocalar aradı, "İzmir'de bir ajans açılmış, ekip arkadaşların geliyor, sen de geleceksin." dedi. Burnumda sargı var, her yerim ödem. "Hocam nasıl geleyim?" dedim. "Ben senin için bu kadar uğraştım, nasıl gelmezsin?" dedi ve ben o halde gittim. Ajanstakiler "Sargın çıkınca bir daha gel" dedi.