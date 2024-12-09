Deniz Baysal'dan, Çağlar Ertuğrul'a: Mis gibi başladık, mis gibi bitirdik
SHOW TV'de ekrana gelen, 8'inci bölümüyle final yapan 'Kalpazan' dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal, partneri Çağlar Ertuğrul'a sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaştı
- 1
SHOW TV'de yayınlanan O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Kalpazan', bu akşam yayınlanan 8'inci bölümüyle final yapıyor.
- 2
Dizide 'Ayşe' karakterine hayat veren Deniz Baysal, başrolü paylaştığı Çağlar Ertuğrul (Kartal) ile birlikte setten bir paylaşımda bulundu.
- 3
Deniz Baysal, paylaşımında duygu dolu ifadelere yer vererek şunları söyledi: Sana vedam değil, teşekkürüm var. Üçüncü projemizde de tam da şimdi partner olduk. Gelen erken veda olsa da yine mis gibi başladık, mis gibi bitirdik. İyi ki varsın hemşom, sıradaki gelsin diyelim.
-
- 4
Bu paylaşıma Çağlar Ertuğrul'dan yanıt gecikmedi: Sette daha yeni denk gelmeye başlamışken iş bitti. Her şeye rağmen bizi destekleyenlere sonsuz teşekkürler. Bence bu sayılmasın. İyi ki varsın Deniz Baysal, daha niceleri olsun.
Fotoğraflar: Instagram