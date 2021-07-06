Sırrını açıkladı

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Sunucu ve manken Deniz Akkaya, her gün yüzlerce mesaj aldığını dile getirerek, fiziğinin ve sağlıklı yaşamanın sırrını paylaştı.

Haftanın altı günü spor yaptığını belirten Akkaya, "Üç gün boks, üç gün de atletizm ve fitness antrenmanlarım var. Sıfır alkol, çok arada kendime ödül tatlı ve protein ağırlıklı 3 öğün besleniyorum" ifadelerini kullandı.

"SABAHLARI KEREVİZ SAPI SUYU İÇİYORUM"

Deniz Akkaya, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Ara öğünü kesinlikle kaldırdım! Ara öğünlerin yanlış bir uygulama olduğunu anladım. Bol su ve sabah kalkar kalkmaz kereviz sapı suyu içiyorum.