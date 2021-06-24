"Benden bugün size bir şey çıkmaz"

Deniz Akkaya: Benden bugün size bir şey çıkmaz - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sunucu ve manken Deniz Akkaya, önceki gün bir eczanede görüntülendi. Yeni imajı ve giyim tarzı ile dikkat çeken Akkaya'ya gazeteciler, "Geçmiş olsun, bir rahatsızlığınız mı var?" sorusunu yöneltti.

"Tampon aldım, ayıp bir şey değil herhalde. Bir şey almadım, benden bugün size bir şey çıkmaz" diyen Deniz Akkaya, ardından oradan uzaklaştı.