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        Haberler Magazin Deniz Akkaya'nın ev hapsi kaldırıldı - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya'nın ev hapsi kaldırıldı

        Emekli manken Deniz Akkaya, sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Akkaya'nın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 07.02.2025 - 14:24 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:29
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        Ev hapsi kaldırıldı
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        Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin'e ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Deniz Akkaya ve taraf avukatları hazır bulundu.

        "BENİ ÇOK ÜZECEK ŞEY YAŞADIM"

        Duruşmada savunma yapan sanık Akkaya, şimdiye kadar hiçbir hakim, savcı ile mahkemelik olmadığını belirterek, "Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Durumun zaten kötü niyetli olduğu çok net şekilde ortadayken ve tam da Yunanistan'a ev almaya giderken hesaplarıma bloke konulduğunu gördüm. Mağdur olduğum halde hakime hanıma ulaşamadım. Kanunların bana sunduğu haklar varken neden bana bu kadar zulmedildiğiyle ilgili hakkımı arıyorum. Mahkeme hakimi tarafından malvarlıklarıma, bankalardaki hesaplarıma tedbir konuldu, dolayısıyla ihtiyaçlarımı giderebilmem için harcama olanağım tamamen ortadan kaldırıldı. Sosyal medya üzerinden bu mağduriyetimi anlatmak için paylaşımlarda bulundum. Ailem olarak ve sağlık olarak çok ciddi mağduriyet yaşıyorum. Paylaşımlarım da üzüntü, öfke ve sitem dolu paylaşımlardır. Beni çok üzecek ve öfkelendirecek şey yaşadım, sözlerimi de bu yüzden söyledim" dedi.

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        EV HAPSİ ADLİ KONTROLÜ KALDIRILDI

        Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya hakkındaki ‘konutu terk etmemek’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Sanık Akkaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya’nın zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve zincirleme şekilde ‘tehdit’ suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Uzun süredir evden dışarı adımını atmayan Deniz Akkaya, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özgürüm" ifadelerini kullandı.

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        #deniz akkaya
        #ev hapsi

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