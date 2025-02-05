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        Haberler Magazin Deniz Akkaya'dan 'hamile' paylaşımı - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya'dan 'hamile' paylaşımı

        Kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı olaylı süreç ve hakkında açılan davalarla gündemde olan ev hapsindeki Deniz Akkaya, X hesabından yaptığı 'hamile' paylaşımıyla kafaları karıştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:58
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        Ev hapsinden 'hamile' paylaşımı
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        Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı tartışmayı, sosyal medya hesabından ifşa etmişti.

        Deniz Akkaya, ardından bir açıklama daha yaparak aynı evde bulunmamak için kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderdiğini söylemiş, devlet koruması altına alınan Ayşe Önbilgin'e psikolojik destek verilmişti.

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        X hesabından sık sık açıklamalarda bulunan Deniz Akkaya, son olarak; "Hayat bir mucize. Bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep. Belki bu kez erkek bebek geliyordur" paylaşımını yaptı.

        Ünlü mankenin bu açıklaması "hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

        'Hamilelik' paylaşımıyla beraber 'sosyal medyadan uzak duracağım' diyen Deniz Akkaya, açıklamasından kısa süre sonra X hesabından birçok paylaşımda bulunarak, aktif olarak kullanmaya devam etti.

        HAKKINDA AÇILAN DAVALARLA GÜNDEMDE

        Kızının vesayet davasına bakan kadın hâkim hakkında attığı tivitler nedeniyle Deniz Akkaya hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ve hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı.

        2018'de eski menajeri Merih Yılmaz'ı 5 kişiyle birlikte darp etmekten yargılanan Akkaya, geçtiğimiz günlerde de 13 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Akkaya'ya ayrıca yurt dışı yasağı getirilmiş, ev hapsine çarptırılmıştı.

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        #deniz akkaya

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