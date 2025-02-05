Deniz Akkaya'dan 'hamile' paylaşımı

Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile yaşadığı tartışmayı, sosyal medya hesabından ifşa etmişti.

Deniz Akkaya, ardından bir açıklama daha yaparak aynı evde bulunmamak için kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderdiğini söylemiş, devlet koruması altına alınan Ayşe Önbilgin'e psikolojik destek verilmişti.

REKLAM

X hesabından sık sık açıklamalarda bulunan Deniz Akkaya, son olarak; "Hayat bir mucize. Bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep. Belki bu kez erkek bebek geliyordur" paylaşımını yaptı.