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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Denis Draguş: Gol attım ama yetmedi - Trabzonspor Haberleri

        Denis Draguş: Gol attım ama yetmedi

        Trabzonspor'un oyuncularından Denis Draguş, 4-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gol attım ama yetmedi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 21:33 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:33
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        "Gol attım ama yetmedi"
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Trabzonspor'un tek golünü atan Denis Draguş, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "GOL ATTIM AMA YETMEDİ"

        Mücadelede Trabzonspor'un tek golünü kaydeden Draguş, "Maalesef skoru koruyamadık. Skoru bulduk. İlk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı başında ilk ve ikinci golleri hızlı ve arka arkaya yedik, böyle olunca sıkıntılı bir maç oldu. Gol attım ama yetmedi. Öğreneceğimiz dersler var."

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