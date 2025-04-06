Denis Draguş: Gol attım ama yetmedi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Trabzonspor'un tek golünü atan Denis Draguş, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"GOL ATTIM AMA YETMEDİ"

Mücadelede Trabzonspor'un tek golünü kaydeden Draguş, "Maalesef skoru koruyamadık. Skoru bulduk. İlk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı başında ilk ve ikinci golleri hızlı ve arka arkaya yedik, böyle olunca sıkıntılı bir maç oldu. Gol attım ama yetmedi. Öğreneceğimiz dersler var."