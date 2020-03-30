30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denge problemine sebep olan unsurlar beyin dışı ve santral olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ancak kaynağı ne olursa olsun denge sorunu tek başına kişinin hayatını alt üst edebiliyor. Peki denge bozukluğu neden olur? Denge bozukluğu belirtileri nelerdir? Denge bozukluğu nedenleri nelerdir? Denge bozukluğu tedavisi nasıl olur ve ne iyi gelir? Denge sorunu ile ilgili merak edilenleri detayları ile birlikte sizler için derledik.
Denge Bozukluğu Neden Olur?
Denge, hareket sistemimizin uyum halinde çalışmasıdır. Beynimizin beyin sapına yakın bir yerinde, denge merkezi bulunmaktadır. Vücudumuzdaki tüm organların kas ve sinir sistemlerinden bu merkeze gelen uyarılara karşılık olarak, buradan vücut kaslarına gönderilen komutlarla vücudumuz dengesini sağlamaktadır. Ancak vücuttaki bu dengenin sağlanması için çoklu ve karmaşık bir sistemin uyum içerisinde çalışması gerekmektedir. Bu sistemde oluşan hasarlar sonucunda denge problemleri başlar ve bu mükemmel sistemin bozulmasına sebep olur.
Baş Dönmesi Ve Denge Bozukluğu Birbirinden Nasıl Ayırt Edilir?
Baş dönmesi ve denge problemi genellikle karıştırılır. Baş dönmesi; insanın yaşadığı çevrede hareket yanılsamasıdır. Denge bozukluğu ise; kişinin bulunduğu ortama göre dengesini sağlayamaması ve hareketli olduğu hissine kapılmasıdır.
Denge Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?
Her hasta şikâyetini farklı bir şekilde dile getirir bunlar;
Denge Bozukluğu Nedenleri Nelerdir?
Baş dönmesinin ya da dengesizliğin birçok nedeni olabilir. Ancak en sık karşılaşılan nedenler, iç kulak hastalıklarıdır. Pek ciddiye alınmayan dengesizlik ya da baş dönmesinin altında yatan farklı sebepler olabilir. Fakat en sık rastlanan denge bozukluğu nedenleri aşağıda sıralanmıştır.
Denge Problemi Altında Yatan Nedenler
Baş Dönmesi Ne Gibi Sorunlar Yaratır?
Denge bozukluğu ve baş dönmesi, birçoğumuzda sıklıkla yaşanan ve doktora en çok başvurduğu rahatsızlıkların başında gelir. Kişinin sürekli başı döner. Denge bozukluğu yaşayanlar düşüp bir tarafını zedeleyebilir ya da bir yerlere çarpabilir. Özellikle yaşlılarda, düşmeyle daha büyük sorunlar olabilir. Denge bozukluğu veya baş dönmesi şikâyeti olan hastanın en kısa süre içinde doktora başvurması gerekir.
Denge Bozukluğu Tedavisi Nasıl Olur Ve Ne İyi Gelir?
Baş dönmesi veya denge bozukluğu şikâyetiyle doktora giden kişide, öncelikle tam teşekküllü bir kulak burun boğaz muayenesi yapılır ardından ayırıcı tanıda ise işitme testi, videonistagmografi, VEMP ve dinamik posturografi gibi testler yapılır. Ayrıca bilgisayarlı dinamik posturografi hem teşhis hem de tedavi için kullanılmaktadır. Dengeyi sağlayan sistemlerden hangisinin problemli olduğu tespit edilir ve teşhis konulur. Böylece, denge problemi yaratan sebep belirlenir. Teşhisten sonra problemli olan sistemlerin güçlendirilmesi için yapılması gereken egzersizler cihazın üzerinde yapılır. Egzersiz haricinde ilaç ya da cerrahiyle tedavi yöntemi de uygulanabilir.
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