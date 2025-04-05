Demre ile Starogard "kardeş şehir" oldu | Son dakika haberleri

Demre ile Starogard "kardeş şehir" oldu | Son dakika haberleri

Geçen yıl aralık ayında Polonya'nın Starogard kentinden gelen heyetin Antalya'nın Demre ilçesi temaslarının ardından, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran başkanlığındaki heyet, Polonya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Demre ile Starogard arasında, kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek amacıyla "kardeş şehir" protokolü imzalandı. Protokol, şehirlerarası sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğini geliştirmek, ortak projeler yürütmek ve kültürel etkileşimi artırmak amacıyla hayata geçirildi.

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Duran, yaptığı açıklamada, turizm, spor, tarım ve ticaret başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliklerinin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Polonya'nın yıllık 3.1 milyar dolarlık sebze meyve ihracatı ve güçlü tarımsal altyapısının, Demre'nin üretim gücüyle birleşmesinin önemli fırsatlar sunacağına dikkati çeken Duran, "Demre'nin domates, sebze ve turunçgil ihracatında dış pazardaki payını artırmak için bu tür ilişkileri çok önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yatkın, Belediye Meclis Üyesi Bilal Karacaoğlu, LİDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Osman Pişirici, Hal Komisyoncusu Salih Öktem ve Başkan Duran'ın eşi Samiye Duran da heyete katıldı.