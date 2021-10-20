Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'nin öncelikli olarak olumlu iklimi önüne sermesi lazım. Demokrasi eşittir kuvvetler ayrımıdır. Bu iklimi sermeliyiz" diye konuştu.
Uysal şu değerlendirmede bulundu:
"YAPANLARIN YANINA KÂR MI KALSIN?"
Türkiye'de kimilerin cesaretleri cehaletlerinden daha büyük maalesef. Açık yüreklilikle söylüyorum, Türkiye'de bir devri sabık yaratacağız. Yapanların yanlarına kâr mı kalsın? Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi kanunsuz emri uygulaya her kamu görevlisi elbette bir sonucu olacak. TÜİK'e bakıldığında iktidarın siyasi hesapları üzerinde kağıt üzerinde kurtarsanız ne olacak, işsizliği düşük gösterseniz ne olacak? Türkiye bugün siyasal, adli denetim yapamadığı için kaynak etkinliğine baktığımızda maalesef bütçe kötü harcanıyor. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtmayacağız, onun için hesap soracağız. Bunu cadı avına dönüştürecek halimiz yok. Bilerek, isteyerek hukuksuzluk yapanlar için söylüyorum.
"KURUCU BİR AKILA İHTİYACIMIZ VAR"
Türkiye'nin derhal erken seçime ihtiyacı var. Bugün Türk demokrasisinin önünde çok kritik bir seçim var. Türkiye'de siyasi partilerin ortak iradesi var. Bir önceki seçimde sayın Akşener Cumhurbaşkanı adayı oldu, onu destekledik. Bugün Cumhur İttifakı ve karşısında muhalefetin Millet İttifakı olarak birlikteliği var. İktidarın tek hedefi bir kişinin ve şürekasının iktidarını sürdürmektir. Hedefimiz sadece iktidarı değiştirmek değil, kurucu bir kadroya, kurucu bir akıla ihtiyacı var Türkiye'nin. Acil bir iklim değişikliğe ihtiyacımız var. Bunun yolu da iktidarı değiştirmekten geçiyor.
"DEMOKRASİ EŞİTTİK KUVVETLER AYRIMI"
Türkiye'nin öncelikli olarak olumlu iklimi önüne sermesi lazım. Biz 7 Ocak 1947'de Hürriyet Misakı'ndan bu yana devlet başkanı ile parti başkanının aynı kişi olmasına karşı çıktık. Türkiye'de vekalet alan vekalet veren ilişkisinin olumlu bir iklime gelmesi lazım. Büyük Millet Meclisi'nin vekalet veren vekalet alan ilişkisini tanzim edemediği takdirde biz istediğimiz kadar konuşalım. Demokrasi eşittir kuvvetler ayrımıdır. Bu iklimi sermeliyiz. Kamu kaynaklarıyla ulusal medyanın nasıl değiştirildiğini biliyoruz. RTÜK'ün özerkliği nerede kaldı? Basın İlan Kurumu, Anadolu Ajansı bütün buralarda eşit bir temsille dengeyi kurmak zorundayız. Olumlu iklimi sermeden yeni bir dönem başlatabilme imkanı yoktur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!