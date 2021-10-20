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Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'nin öncelikli olarak olumlu iklimi önüne sermesi lazım. Demokrasi eşittir kuvvetler ayrımıdır. Bu iklimi sermeliyiz" diye konuştu.

Uysal şu değerlendirmede bulundu:

"YAPANLARIN YANINA KÂR MI KALSIN?"

Türkiye'de kimilerin cesaretleri cehaletlerinden daha büyük maalesef. Açık yüreklilikle söylüyorum, Türkiye'de bir devri sabık yaratacağız. Yapanların yanlarına kâr mı kalsın? Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi kanunsuz emri uygulaya her kamu görevlisi elbette bir sonucu olacak. TÜİK'e bakıldığında iktidarın siyasi hesapları üzerinde kağıt üzerinde kurtarsanız ne olacak, işsizliği düşük gösterseniz ne olacak? Türkiye bugün siyasal, adli denetim yapamadığı için kaynak etkinliğine baktığımızda maalesef bütçe kötü harcanıyor. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtmayacağız, onun için hesap soracağız. Bunu cadı avına dönüştürecek halimiz yok. Bilerek, isteyerek hukuksuzluk yapanlar için söylüyorum.

"KURUCU BİR AKILA İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'nin derhal erken seçime ihtiyacı var. Bugün Türk demokrasisinin önünde çok kritik bir seçim var. Türkiye'de siyasi partilerin ortak iradesi var. Bir önceki seçimde sayın Akşener Cumhurbaşkanı adayı oldu, onu destekledik. Bugün Cumhur İttifakı ve karşısında muhalefetin Millet İttifakı olarak birlikteliği var. İktidarın tek hedefi bir kişinin ve şürekasının iktidarını sürdürmektir. Hedefimiz sadece iktidarı değiştirmek değil, kurucu bir kadroya, kurucu bir akıla ihtiyacı var Türkiye'nin. Acil bir iklim değişikliğe ihtiyacımız var. Bunun yolu da iktidarı değiştirmekten geçiyor.

"DEMOKRASİ EŞİTTİK KUVVETLER AYRIMI"

Türkiye'nin öncelikli olarak olumlu iklimi önüne sermesi lazım. Biz 7 Ocak 1947'de Hürriyet Misakı'ndan bu yana devlet başkanı ile parti başkanının aynı kişi olmasına karşı çıktık. Türkiye'de vekalet alan vekalet veren ilişkisinin olumlu bir iklime gelmesi lazım. Büyük Millet Meclisi'nin vekalet veren vekalet alan ilişkisini tanzim edemediği takdirde biz istediğimiz kadar konuşalım. Demokrasi eşittir kuvvetler ayrımıdır. Bu iklimi sermeliyiz. Kamu kaynaklarıyla ulusal medyanın nasıl değiştirildiğini biliyoruz. RTÜK'ün özerkliği nerede kaldı? Basın İlan Kurumu, Anadolu Ajansı bütün buralarda eşit bir temsille dengeyi kurmak zorundayız. Olumlu iklimi sermeden yeni bir dönem başlatabilme imkanı yoktur.