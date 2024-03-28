Demirtaş'ın avukatlarından "mektup" iddiasına yalanlama
Türkiye, pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanırken, tutuklu eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti'ye mektup gönderdiği iddia edildi. İddianın doğru olmadığını belirten Demirtaş'ın avukatları, haberlerin tümüyle uydurma olduğunun altını çizerek, "Avukatları ve DEM Parti Genel Merkezi'ni zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, sosyal medyada eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti Genel Merkezi'ne bir mektup yazdığı iddiaları ortaya atıldı.
Demirtaş'ın avukatları, iddialara ilişkin açıklama yayınladı. Demirtaş Savunma Grubu adına yapılan ve avukatlarının sosyal medyadan paylaştığı açıklamada şunlar kaydedildi;
"Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti Genel Merkezi'ne seçime ilişkin bir mektup ilettiği haberleri tümüyle uydurmadır.
Avukatları ve DEM Parti Genel Merkezi'ni zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."
Selahattin Demirtaş, 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunuyor.