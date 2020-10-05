Demirhindi nedir? Sorusu internette sıkça aranılan kelimelerden biri oldu. Hint Hurması olarak da bilinen demirhindinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte demirhindi ile ilgili bilgiler...
DEMİRHİNDİ NEDİR?
Demirhindi, 20–25 m boyunda büyük bir ağaçtır. Afrika kökenli olmakla birlikte öteden beri bütün tropikal ülkelerde, özellikle de Hindistan ve Mısır'da yetiştirilmektedir. Çiçekleri, dalların ucunda sarı ya da kırmızımsı salkımlar halinde bulunmaktadır. Meyveleri yenebilir ve iç yumuşatıcıdır.
DEMİRHİNDİ NERELERDE KULLANILIR?
Demirhindi, diğer bir adıyla Hint Hurması; Demirhindi ağacının olgunlaşmış meyveleri baharat olarak kullanılır. Tadı ekşi olan bu baharat oldukça besleyicidir. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katılarak kullanılabileceği gibi üzerine toz şeker serpiştirilerek çiğ olarak da tüketilebilir. Ayrıca reçel ve şerbet yapımında da kullanılır.
DEMİRHİNDİ BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Güçlü bir antioksidan olan demirhindi, gerçek bir sağlık deposu olarak tanımlanıyor. İçeriğindeki E, B, C vitaminleri ve diyet lifi barındıran demirhindi aynı zamanda etkili anti enflamatuar görevi görüyor. Potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, selenyum, bakır gibi mineraller barındıran demirhindinin faydaları saymakla bitmiyor. Tatlı-ekşi bir tada sahip olan demirhindinin sunduğu faydaları ise şu şekilde özetlemek mümkün;
Polifenoller bakımından zengin olan demirhindi, antioksidanlar sayesinde serbest radikaller ile savaşarak hücrelerin zarar görmesini engeller.
Bağışıklık sistemi için oldukça etkili bir meyvedir. Bronşit ve göz inflamasyonları için ilaç görevi görür. Özellikle kışın ve mevsim geçişlerinde bolca tüketilmelidir.
Demirhindinin öz yağı bakteri ve virüslerle savaşarak solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması yaratır.
Bir kâse demirhindi meyvesi, günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 28’ini karşılar.
Kötü LDL kolesterol oranlarını düşüren demirhindi ayrıca kan basıncını da düzenler. Bu sayede kalp sağlığı için oldukça etkili bir besindir.
Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır ve kabızlığa faydalıdır.
Eklem ağrıları üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Gargara olarak kullanıldığında ağız yaralarına da iyi gelir.
Midedeki asit salgısını azalttığı için ülsere iyi gelir.
Ciltteki leke ve çillerin rengini açmaya yardımcı olur.
Gut ve eklem iltihaplanmasında rahatlama sağlar.
DEMİRHİNDİ ŞERBETİ NASIL YAPILIR?
Malzemeler;
1 litre su
1 avuç kabukları kırılmış demirhindi
4 tarçın
5-6 karanfil
Kişniş tohumu
Yarım çay bardağı hurma şurubu
Yapılışı;
Tüm malzemeleri suyun içine koyarak kaynatın ve soğumaya bırakın. Soğuyan şerbeti süzün ve buzdolabında iyice dinlendirin. Dilerseniz demirhindi şerbetini, içine limon dilimleyerek de servis edebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!