Demirci'de doğal gaz istasyonu ve boru hattı zemin etüt çalışmaları başladı - MANİSA

AA

BOTAŞ ve TÜMAŞ'tan 5 jeoloji mühendisi, Demirci Doğal Gaz İstasyonu'nun kurulacağı Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi Akyar mevkisinde zemin etüt çalışmaları yapıyor.Demirci'deki zemin etüt çalışmasının ardından, Demirci-Gördes arasına döşenecek olan boru hattı için de yaklaşık 100 ayrı noktada zemin etüt çalışmaları gerçekleştirilecek.Çalışmaların 1 ay gibi bir süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, doğal gaz çalışmalarının devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle dedi:"Demirci Doğal Gaz İstasyonu, ilçe merkezinde Akyar mevkisine kurulacak. Demirci-Gördes arasına yapılacak olan 42 kilometrelik boru hattı çalışmaları da yapılacak. Ağustos veya Eylül aylarında proje çalışmaları bitmesinin ardından saha da aktif çalışmalar yapılacak. Kıymetli hemşerimiz Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a bir kez daha ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Doğal gaz yatırımı planlandığı şekilde tamamlanacaktır. İnşallah hep birlikte doğal gaz ateşini yakacağız. İlçemize hayırlı olsun."