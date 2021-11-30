"YÜZÜ DEĞİŞMİŞ!"

Adriana Lima da Moore'dan sonra gecenin çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 40 yaşındaki Lima hakkında bazı kişiler, "Hala çok iyi görünüyor." yorumunu yaparken, bazıları ise, "Güzel olmasına güzel ama o da yüzüne bazı uygulamalar yaptırmış. Bunlar onun doğal güzelliğini ve görünümünü değiştirmiş." diyerek, fikir belirtti.