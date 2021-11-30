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Demi Moore'un yüzü olay oldu: Bunu yapana dava açman gerek! - Magazin haberleri

Demi Moore'un yüzü olay oldu: Bunu yapana dava açman gerek!

Önceki gün bir ödül töreninde objektif karşısına geçen Demi Moore'un yüzündeki değişim çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun yıllara iyi direndiğini ve güzel göründüğünü savunurken, bazıları ise, "Yüzüne estetik uygulamayı yapan uzmanı dava etmeli. Bu kötü sonuçlanmış bir uygulama!" diyerek, görüşünü bildirdi

30.11.2021 - 11:46 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • British Fashion Awards (İngiliz Moda Ödülleri), Royal Albert Hall'da gerçekleşti. Moda, sinema, müzik dünyasının ünlüleri Londra'daki ödül töreninde bir araya geldi. Konukların şıklık yarışı sergilediği gecenin en çok konuşulan ismi ise Amerikalı oyuncu ve yapımcı Demi Moore (59) oldu.

  • DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

    Moore, yüzünün farklı görünümüyle bir kez daha adından söz ettirdi. Gece için gri ve siyah renklerden oluşan payetli bir elbise giymeyi tercih eden Moore'un yüzünün bu kadar çok dikkat çekmesinin nedeni ise yaptırdığı uygulamalar oldu.

  • Daha genç olduğu dönemde bile yaş almayı yavaşlatmak için bütün imkanlarını kullanaN oyuncunun, elmacık kemiklerinin aşırı belirginliği ve dudak bölgesinin görüntüsü dikkat çekti. Bütün bunlar da Demi Moore'un gecenin en çok konuşulan ünlü ismi olmasına yol açtı.

  • "YILLARA İYİ DİRENİYOR"

    Bruce Willis ile evliliğinden Rumer, Tallulah Belle ve Scout Larue adında çocukları olan Moore'un son görüntüsü sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar Demi Moore'un geçen yıllara iyi direndiğini ve güzel göründüğünü savundu. Ancak ünlü oyuncuyu eleştiren takipçileri ise Moore'un artık yaş almayı kabullenmesi gerektiğini dile getirdi.

  •  "BUNU YAPANA DAVA AÇMAN GEREK!" 

    Bir kişi, "Demi Moore, yüzüne estetik uygulamayı yapan uzmanı dava etmeli. Bu kötü sonuçlanmış bir uygulama!" diyerek ünlü yıldızın görünüşü hakkındaki görüşünü belirtti.

    Bir başka kullanıcı ise Moore'un eskiden çok hoş göründüğünü ama bu uygulamalar yüzünden artık bambaşka biri olduğunu öne sürdü.

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