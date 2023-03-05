Demi Moore: Hastalığı ilerledi Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Demi Moore eski eşi Bruce Willis'in hastalığının ilerlediğini açıkladı. Moore, bu konuda "Bruce'un afazi teşhisini 2022 baharında açıkladığımızdan beri durumu ilerledi. Artık daha spesifik bir teşhisimiz var. Frontotemporal demans... Ne yazık ki iletişimdeki zorluklar, Bruce'un karşılaştığı hastalığın sadece bir belirtisi. Bu acı da olsa, sonunda net bir teşhis konması rahatlatıcı" dedi

HABERTURK.COM

2022'de afazi rahatsızlığına yakalandığı açıklanan 67 yaşındaki ABD'li ünlü aktör Bruce Willis'in hastalığı hakkındaki bilgi güncellendi. Willis'e geçtiğimiz günlerde frontotemporal demans teşhisi konuldu.

Demi Moore, eski eşi ve Tallulah, Scout ile Rumer adlı çocuklarının babası Bruce Willis'in sağlığı hakkında bir açıklamada bulundu. Moore, konuyla ilgili şunları söyledi: Bruce'un hastalığını paylaştığımızdan beri aldığımız inanılmaz sevgi, destek ve harika hikâyeler için en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bruce'un afazi teşhisini 2022 baharında açıkladığımızdan beri durumu ilerledi. Artık daha spesifik bir teşhisimiz var. Frontotemporal demans... Ne yazık ki iletişimdeki zorluklar Bruce'un karşılaştığı hastalığın sadece bir belirtisi. Bu acı da olsa, sonunda net bir teşhis konması rahatlatıcı.

Demi Moore ile Bruce Willis 1987'de evlenip 2000'de boşanmıştı.

Afazi... Beyin kanaması ya da inme (felç) gibi serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasara verilen isim. Beynin konuşma merkezinde oluşan bu hasar, bireylerde konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemleri gibi sorunlar meydana getirir.

Frontotemporal Demans... Bu hastalık genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık grubu.

Demi Moore ile Bruce Willis çocuklarıyla görülüyor.

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