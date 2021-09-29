"BEYİN HASARI YAŞADIM"

Demi Lovato, yönetmenliğini Michael Ratner'ın üstlendiği belgeselde, kötü alışkanlığının bedelini nasıl ödediğini anlatmıştı. Lovato, "Beyin hasarı yaşadım. Bunun etkileri hala devam ediyor. Araba kullanmıyorum, çünkü görüşümle ilgili karanlık noktalar var." demişti.

Ünlü şarkıcı, "Dokuz tane hayat yaşadım, tıpkı kedim gibi. Biliyor musunuz, şu anda dokuzunca hayatımdayım. Sevdiğim işleri yapmaya geri dönmeye, yani müziğe dönmeye hazırım." diyerek, gelecekle ilgili planlarını anlatmıştı.