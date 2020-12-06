Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demet Şener, konuyla ilgili şunları söyledi:

Yüzümle ilgili bir randevum vardı. Ufak bir lazer operasyonu geçirdim. Karantinaya hazırlandık. Bir önceki dönemden alışkanlığımız var. Evimizde dinleneceğiz. Çok şükür, her şey yolunda.