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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Demet Şener, önceki akşam iş insanı eşi Cenk Küpeli ile birlikte Tarabya'da görüntülendi. El ele yürüyüş yapan çift, gazetecilerle selamlaştıktan sonra yürüyüşlerine devam etti.

İkilinin koronavirüsten korunmak adına maske ve eldiven takmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, "Tatil planınız var mı?" sorusuna Demet Şener, "Tatile çıkmayacağız. Markamın işleri var, onunla ilgileneceğim" diyerek cevap vermişti.