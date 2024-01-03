Demet Şener, sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı
Yaklaşık 3 yıldır iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, sevgilisini çocukları ve annesiyle buluşturdu
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Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman'ı çocukları ve annesiyle bir araya getirdi.
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Emekli manken, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, kızı İrem ve annesi Naime Şener'i Tolga Arman ile buluşturdu.
Şener, o anları sosyal medya sayfasında paylaştı.
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"ŞU ANDA EVLİLİĞE İHTİYACIM YOK"
Demet Şener, "Şu anda evlenmek gibi bir ihtiyacımız yok. İleride olur olmaz, bilmiyorum. Biz hayatı beraber yaşamak için yola çıktık, beraber yaşamak, yaşlanmak, yaş almak için..." ifadelerini kullanmıştı.
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İKİ KEZ EVLENDİ
Demet Şener, 2005'te milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturmuştu. 2018'de boşanan Şener ardından Cenk Küpeli ile evlenmişti.
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Ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şener, Küpeli'den evlendikten 19 ay sonra boşanmıştı.