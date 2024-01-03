Demet Şener, sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı

"ŞU ANDA EVLİLİĞE İHTİYACIM YOK"



Demet Şener, "Şu anda evlenmek gibi bir ihtiyacımız yok. İleride olur olmaz, bilmiyorum. Biz hayatı beraber yaşamak için yola çıktık, beraber yaşamak, yaşlanmak, yaş almak için..." ifadelerini kullanmıştı.