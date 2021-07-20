"Affettim' diyemem!"

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Demet Şener, Ebru Destan ve Gizem Özdilli’nin aralarında bulunduğu ünlü isimler, Kayseri'deki bir mekanın açılışında buluştu.

Gazetecilere röportaj verdikleri esnada eski eşlerden konu açılınca Ebru Destan'ın, "Benimki sorunluydu, bitti, gitti.” demesi üzerine, "Birincisi!" diyerek of çeken Demet Şener, "Ebru, 'benimkisi sorunluydu' diyor. Sanki benimkisi değildi." şeklinde konuştu.

"İÇİMDE HİÇ KİN KALMADI"

"İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna da yanıt veren Şener, şu ifadeleri kullandı:

İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

2005 yılında nikah masasına oturan manken Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, evliliklerini 2018'de sonlandırmıştı. Şener, Kutluay'ın kendisine 'ihanet' ettiğini söylemişti. Şener ve Kutluay'ın, İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor.

Demet Şener, 2019 yılında da iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz ocak ayında boşanmıştı.