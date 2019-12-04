Eski manken son olarak eşiyle birlikte yer alan fotoğrafının altına bir takipçisinin, "Demet Abla geçmişi bir kenara bırak. Seni çok seven ve değer veren bir eşin var artık. Evlatlarınızla anlaşması da çok önemli bir artı. İnşallah Cenk Bey'den de bir evladınız olur. Sevgiler" şeklinde yaptığı yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti.