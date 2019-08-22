Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; sürpriz bir şekilde dünyaevine giren Demet Şener ve Cenk Küpeli, önceki akşam Emirgan'da görüntülendi. Baş başa akşam yürüyüşüne çıkan ikili, gazetecileri görünce gülümsedi.

Spor giyim tarzı ile dikkat çeken ikili, "Hava çok güzel. Biz de hemen değerlendirelim dedik" ifadelerini kullandı. Yürüyüşlerine Tarabya'dan başladıkları öğrenilen ikili, Emirgan'da soluklanmak için bir mekana girdi.