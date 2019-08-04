Demet Şener eşi Cenk Küpeli ve oğlu ile alışverişte - Magazin haberleri

Eski manken Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ve oğlu Ömer Kutluay ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Demet Şener, güne eşi ve oğlu ile baş başa kahvaltı yaparak başladı. Bir restoranda ailece kahvaltı yapan Demet Şener, daha sonra eşi ve oğlu ile birlikte kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.

Şener, şu sıralar işleri dolayısıyla tatil yapmadığını ve İstanbul'da bir süre daha kalacağını söyledi.