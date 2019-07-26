Demet Şener'in yeni evi

Anne ve babam, Demet ile tanışmadı. Ailem, biraz daha ağır hareket etmemizi istedi ama bizim bir an önce beraber yaşama isteğimiz ağır bastı. Benim isteğim ve ısrarım üzerine hızlı gelişti. En kısa zamanda ailemle Demet bir araya gelecek.