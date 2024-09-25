Demet Sağıroğlu, Metin Arolat'a bu sözlerle veda etti

Demet Sağıroğlu, Metin Arolat ile olan fotoğrafı; "30 seneden sonra kardeşciğimin ardından yazabileceğim henüz bir şey yok. Bu acı nasıl hafifler bilemiyorum ama belki sonra yüzlerce güzel ve komik anımızı paylaşabilirim. Mekânın cennet olsun hayatım" ifadeleriyle yayımladı.