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        Haberler Magazin Demet Sağıroğlu, Metin Arolat'a bu sözlerle veda etti - Magazin haberleri

        Demet Sağıroğlu, Metin Arolat'a bu sözlerle veda etti

        Şarkıcı Demet Sağıroğlu, meslektaşı ve yakın dostu Metin Arolat'ın acısıyla sarsıldıktan sonra duygusal bir paylaşımda bulundu. Sağıroğlu; "Bu acı nasıl hafifler bilemiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:20
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          21 Eylül'de sahne aldığı mekânda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

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          Demet Sağıroğlu, gözyaşlarıyla uğurladığı 30 yıllık arkadaşına sosyal medya paylaşımıyla veda etti.

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          Demet Sağıroğlu, Metin Arolat ile olan fotoğrafı; "30 seneden sonra kardeşciğimin ardından yazabileceğim henüz bir şey yok. Bu acı nasıl hafifler bilemiyorum ama belki sonra yüzlerce güzel ve komik anımızı paylaşabilirim. Mekânın cennet olsun hayatım" ifadeleriyle yayımladı.

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