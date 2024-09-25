Demet Sağıroğlu, Metin Arolat'a bu sözlerle veda etti
Şarkıcı Demet Sağıroğlu, meslektaşı ve yakın dostu Metin Arolat'ın acısıyla sarsıldıktan sonra duygusal bir paylaşımda bulundu. Sağıroğlu; "Bu acı nasıl hafifler bilemiyorum" dedi
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21 Eylül'de sahne aldığı mekânda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat, memleketi İzmir'de toprağa verildi.
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Demet Sağıroğlu, gözyaşlarıyla uğurladığı 30 yıllık arkadaşına sosyal medya paylaşımıyla veda etti.
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Demet Sağıroğlu, Metin Arolat ile olan fotoğrafı; "30 seneden sonra kardeşciğimin ardından yazabileceğim henüz bir şey yok. Bu acı nasıl hafifler bilemiyorum ama belki sonra yüzlerce güzel ve komik anımızı paylaşabilirim. Mekânın cennet olsun hayatım" ifadeleriyle yayımladı.
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